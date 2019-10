Minister kiest voor andere vertrekroute vanaf Lelystad Airport over Noord-Veluwe

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft gekozen voor een andere vertrekroute vanaf Lelystad Airport waarbij Wezep wordt ontzien zonder dat het Hattem benadeelt. In het gekozen alternatief wordt evenmin over nieuwbouwwijk Reeve bij Kampen gevlogen. Dit heeft de minister deze week aan de Tweede Kamer laten weten.

In het aanvankelijke routeontwerp werd al snel zorg uitgesproken over de vertrekroute ter hoogte van Wezep. Er werd onder meer verzocht om de route langs bestaande geluidsbronnen knooppunt Hattemerbroek en snelweg A50 te laten lopen. ,,Vanwege de complexiteit van het luchtruim boven deze regio en de tijd die nodig is om (bestuurlijk) opties met de omgeving af te stemmen, was het toen niet mogelijk een verbetering in het lopende proces mee te nemen", schrijft de bewindsvrouw.

Overleg met regio

Niettemin zagen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) wel mogelijkheden voor een minder belastende route over de Noord-Veluwe. Samen met de omringende gemeenten Oldebroek, Elburg, Hattem, Heerde en later ook Zwolle en Kampen is gekeken op welke manier zo min mogelijk over bebouwd gebied kon worden gevlogen. Dat leidde afgelopen jaar tot drie route-alternatieven, die in alle gevallen leiden tot een grote afname van het aantal mensen waarover gevlogen wordt. De effecten van de verschillende alternatieven zijn in beeld gebracht en besproken, maar de regionale bestuurders hebben daarbij niet een duidelijke voorkeur uitgesproken. Dus heeft Van Nieuwenhuizen zelf de knoop doorgehakt.

Beste resultaat

De minister meent dat de zogenoemde routevariant N voor baanrichting 23 (starten in zuidwestelijke richting) leidt tot het beste resultaat voor de regio als geheel. Het is nu aan LVNL en CLSK om deze variant uit te werken in procedures, zodat de route bij opening van de luchthaven voor handelsverkeer of zo snel mogelijk daarna gebruikt kan worden.

Geluiddempende werking