Minister: ‘Lelystad Airport in 2020 open’

Man uit Het Hogeland opgepakt na zeven au­to-inbraken in Lelystad

20 november De politie heeft afgelopen nacht een 35-jarige man uit de Groningse gemeente Het Hogeland aangehouden nadat hij was betrapt bij een inbraak in een busje in Lelystad. Er waren in de nacht van dinsdag op woensdag totaal zeven auto-inbraken in de provinciehoofdstad.