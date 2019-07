Minister stelt opening Lelystad Airport uit: ‘Opening in april 2020 niet langer haalbaar’

Dat schrijft de minister in een brief die zij dinsdagavond naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. Het uitstel heeft te maken met de recente uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid. Hierdoor moeten tientallen projecten, waaronder Lelystad Airport, opnieuw tegen het licht worden gehouden. Dat gaat maanden duren.

Ook laat een besluit van de Europese Commissie over de verkeersverdelingsregel (vvr) voor ‘Lelystad’ langer op zich wachten. Met de vvr wil Van Nieuwenhuizen regelen dat vluchten van Schiphol worden overgeplaatst naar Lelystad. Aanvankelijk zou Brussel afgelopen mei duidelijkheid geven. Dat is niet gebeurd. Van Nieuwenhuizen: ,,Ten aanzien van de vvr is mij gebleken dat de Europese Commissie in tegenstelling tot de verwachting die zij eerder heeft uitgesproken, meer tijd nodig heeft voor een goede beoordeling. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de Europese Commissie niet meer voor het zomerreces tot een oordeel zal komen over de vvr. Dit betekent dat wij op zijn vroegst in september uitsluitsel hebben.”

Airlines

Van Nieuwenhuizen komt tot de conclusie dat de opening van Lelystad Airport in april 2020 ‘niet langer haalbaar is’. ,,Daarnaast realiseer ik mij dat ook de luchtvaartmaatschappijen behoefte hebben aan duidelijkheid om de voor hun noodzakelijke voorbereidingen te treffen. De komende periode wordt voortvarend doorgewerkt aan de voorbereidingen met het doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen.” Wanneer het vakantievliegveld in de polder nu open gaat meldt de minister niet.

Het besluit is een flinke streep door de rekening voor Lelystad Airport. Het is al de derde keer dat de opening wordt uitgesteld. Aanvankelijk had de nieuwe luchthaven al in april 2018 open moeten gaan. Vorige week gaven airlines als Corendon en TUI in deze krant al aan dat zij de geplande opening volgend niet langer realistisch vonden.

Mooi nieuws

Actiegroepen reageren verheugd. ,,Dit is heel mooi nieuws”, zegt Leon Adegeest van HoogOverijssel. ,,Uitstel zat eraan te komen, de vraag was alleen wanneer de minister ertoe zou besluiten. Dat ze geen nieuwe openingsdatum noemt is realistisch. De teneur die wij bespeuren is toch vooral dat Lelystad Airport door de tijd is ingehaald. Anno 2019 is het absurd om nog een nieuw vliegveld te openen. Wij hopen daarom op definitief afstel.”

Ook Jaap Kloosterziel van Red de Veluwe reageert opgelucht: ,,Het uitstel was onvermijdelijk. De minister is door de knieën gegaan en dat is ontzettend goed nieuws voor de mensen onder de laagvliegroutes. Daar zijn we heel erg blij mee.”

Wat Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks betreft gaat de opening van het vliegveld nu helemaal niet meer door. ,,Alle seinen staan op rood. De minister stelt de opening nu uit, maar voor het klimaat, de natuur en de omwonenden is er maar een echte oplossing. De plannen voor Lelystad Airport moeten van de baan.”

Logisch besluit

Volledig scherm Eppo Bruins, ChristenUnie. © David van Dam Eppo Bruins, Kamerlid van regeringspartij ChristenUnie, is realistisch. ,,Dat opening van vliegveld Lelystad nu wordt uitgesteld is een logisch besluit. De ChristenUnie heeft altijd op het standpunt gestaan dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Omwonenden moeten er van op aan kunnen dat de overheid iedere stap in het proces netjes afloopt. Dat betekent onder meer dat alle relevante informatie op tafel moet liggen voor er een besluit kan worden genomen. Daar is simpelweg meer tijd voor nodig en dat maakt dit besluit van de minister goed en een logische keuze.”

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra noemt het uitstel ‘spijtig’. Zijn partij wil dat Lelystad Airport zo spoedig mogelijk open gaat. ,,Dat is van belang voor vakantiegangers, om Schiphol te ontlasten zodat daar weer ruimte komt voor intercontinentaal verkeer en het is van groot belang voor de regio en al die mensen die zich erop verheugd hebben.”

Volgens Dijkstra is Lelystad Airport een prachtig vliegveld, ideaal gelegen voor iedereen. ,,We moeten er alles aan doen om snelle opening voor elkaar te krijgen en iedereen helderheid te geven. In september spreken we verder.”

Een belangrijk Kamerdebat over het vliegveld werd vorige week al uitgesteld tot 11 september. De minister verwacht op zijn vroegst pas in september duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van Lelystad Airport.