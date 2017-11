Minister: wel degelijk 'kundige en betrokken' medewerkers op ministerie

Dijksma klapte begin november tijdens een politiek café in Diepenheim uit de school en stelde dat het ministerie kampt met een tekort aan ‘kundige mensen die ingewikkelde dossiers kunnen doorgronden’. De fouten die in de plannen voor Lelystad Airport zijn gemaakt, zijn ook het gevolg van dat gebrek 'aan expertise', zei Dijksma. De Stentor wist de hand te leggen op audio-opnames, waarin Dijksma haar uitspraken doet. Daarop eisten regeringspartijen D66, CDA, ChristenUnie en VVD opheldering van minister Van Nieuwenhuizen.

Extra personeel

In een interview met de Stentor gaf de minister eerder al aan dat extra expertise nodig is. ,,We zullen er inderdaad nog wat mensen bij betrekken. Dat proces is al vol in werking gezet. Vanaf mijn allereerste werkweek staat dossier Lelystad Airport bovenaan. Ik denk dat ik iedere dag echt wel een paar uur met Lelystad Airport bezig ben."