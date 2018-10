Minister wil meten vliegtuiggeluid belangrijker maken

De minister komt met haar plan naar aanleiding van de belevingsvlucht voor Lelystad Airport. Op 30 mei dit jaar vloog een Boeing 737 van Transavia urenlang de toekomstige laagvliegroutes van de nieuwe vakantieluchthaven.

Meer herrie

Uit geluidsberekeningen bleek dat deze vlucht meer herrie produceerde dan in officiële milieurapporten voor Lelystad Airport was berekend. De regiegroep belevingsvlucht reageerde geschokt en eiste dat de opening van Lelystad Airport zou worden uitgesteld. De minister gaf twee adviesbureaus – To70 en DGMR – opdracht om de oorzaken voor het verschil te onderzoeken.

‘Uit de analyses van de bureaus To70 en DGMR blijkt dat de geconstateerde verschillen tussen wat is berekend aan piekwaarden en wat tijdens de belevingsvlucht is gemeten, niet ongebruikelijk zijn en op voorhand verwacht had mogen worden’, schrijft Van Nieuwenhuizen in een brief die ze donderdag aan de Tweede Kamer stuurde. De bureaus geven aan dat de oorzaken voor de verschillen zijn gelegen in zowel het rekenen als in het meten. Voor beide mag een variatie van 2 tot 3 dB(A) worden verwacht, dus bij elkaar maximaal zo’n 4 tot 6 dB(A).’

Factoren

Volgens de minister zijn er een aantal factoren die de verschillen verklaren. Zo zijn de gemeten piekwaarden gebaseerd op metingen met hetzelfde toestel op dezelfde dag onder dezelfde weersomstandigheden. De berekende piekwaarden, die in het mer van Lelystad Airport staan vermeld, gaan echter uit van een variatie aan omstandigheden. Zo is er gerekend met verschillende vliegtuigtypen, onder verschillende weersomstandigheden. Dat de gemeten piekwaarden tijdens de belevingsvlucht hoger uitvielen, was volgens Van Nieuwenhuizen daarom ‘te verwachten’.

Metingen

Toch constateert ook Van Nieuwenhuizen dat berekende piekwaarden vrijwel altijd lager uitvallen dan gemeten vliegtuiggeluid. Het is voor haar aanleiding om ‘verder te kijken naar toepassingen voor metingen’, ook ziet ze ‘aanknopingspunten om de rol van geluidsmetingen in het huidige geluidstelsel opnieuw te bezien’.

Actiegroepen zoals HoogOverijssel en Red de Veluwe, maar ook oppositiepartijen als GroenLinks en SP zijn groot voorstander van het meten van vliegtuiggeluid. Dat geeft in hun ogen een eerlijk beeld van de vliegtuigherrie.

Rondom Schiphol wordt het geluid al jaren gemeten. Ook in de omgeving van Lelystad Airport zal in de toekomst een meetnetwerk worden ingericht. Welke rol de meetresultaten gaan spelen in officiële besluitvorming, kan Van Nieuwenhuizen nog niet zeggen.

Samenwerking

Van Nieuwenhuizen zegt in de Kamerbrief toe te starten met een landelijke aanpak voor het meten van vliegtuiggeluid. Dat gaat ze doen in samenwerking met het RIVM, het KNMI en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Het berekenen van vliegtuiggeluid blijft voor Van Nieuwenhuizen echter de belangrijkste methode.