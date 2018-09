Minister wil vliegboot Catalina helpen, maar is het niet te laat?

Minister Ingrid Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) wil een poging doen om het historische vliegtuig Catalina in Nederland te houden. Maar volgens de eigenaar van het toestel is dit 'waarschijnlijk mosterd na de maaltijd'.

,,Ik ben bang dat het te laat is'', zegt Gerrit Klein Tijssink van de Stichting Exploitatie Catalina (SEC). ,,We hebben een mondelinge overeenkomst met een Amerikaans museum over de verkoop van de Catalina. Onder het Amerikaanse recht is dat bijna al een koopcontract.''

Het amfibievliegtuig uit 1941, dat in de Tweede Wereldoorlog een cruciale rol speelde in Nederlands-Indië, is gestationeerd in Lelystad. De SEC zag zich door geldgebrek en strengere regelgeving genoodzaakt om een koper te zoeken. Naar aanleiding van publicaties in deze krant stelde VVD-Kamerlid Remco Dijkstra schriftelijke vragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Insteek: kan de Catalina in Nederland blijven?

Hoopvol

Het antwoord van de minister is hoopvol. Ze schrijft dat de Europese regel die bepaalt dat vliegen met donateurs een commerciële activiteit is, dinsdag vervalt. Vliegen met historische toestellen als de Catalina valt dan weer onder Nederlandse regelgeving. Die is soepeler en maakt het financieel een stuk interessanter. Verder is haar collega Van Engelshoven (die over de subsidies voor erfgoed gaat) 'bereid naar mogelijkheden te kijken om het toestel in Nederland te houden'. Dat lukt alleen als andere partijen willen meewerken, aldus Van Nieuwenhuizen.

Quote Er is een klein wonder voor nodig om de Catalina hier te houden Gerrit Klein Tijssink