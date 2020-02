Ministerie deelt berekeningen Lelystad Airport niet: politiek verbaasd

Rat veroor­zaakt opnieuw grote stroomsto­ring in Flevoland

5 februari Voor de twee keer binnen een maand heeft een rat voor een enorme stroomstoring in Flevoland gezorgd, door kortsluiting te veroorzaken in een verdeelstation in Zeewolde. Netbeheerder Liander neemt maatregelen: van rattengif tot het dichtstoppen van alle gaten in het gebouw.