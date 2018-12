Modereus Inditex werft personeel op station Lelystad

Inditex laat momenteel een enorm distributiecentrum bouwen op het bedrijventerrein bij Lelystad Airport. De eerste fase moet volgend jaar in gebruik worden genomen. Inditex biedt in eerste instantie werk aan zo'n 450 mensen in Lelystad, een aantal dat zal groeien.

Magazijn

Het Lelystadse Burger Support vult de leidinggevende functies in, Werkbedrijf Lelystad, het UWV en de gemeente Almere zoeken ‘operators’, oftewel magazijnmedewerkers. ,,Elke maand proberen wij 30 mensen voor te dragen aan Inditex’’, zegt directeur Onno Vermooten van Werkbedrijf Lelystad. ,,Dan bekijkt Inditex of ze geschikt zijn om te solliciteren of dat ze misschien nog een opleiding nodig hebben’’. De eerste groep is vorige maand voorgesteld aan het modebedrijf, zegt hij. ,,Hoe dat is afgelopen? We hebben nog geen terugkoppeling gehad’’.

Hij noemt het een logische zet van Inditex om zelf personeel te werven op het station. ,,Mensen die elke dag de trein pakken naar bijvoorbeeld Amsterdam zien nu dat ze ook in Lelystad kunnen werken. Lekker dichtbij’’. Het ‘talent station’ is gevestigd in de voormalige AKO, die een plekje elders in de stationshal heeft gevonden.