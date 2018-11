Moeder Sandra wil natuurbegraafplaats bij Lelystad voor dochter Tess (12): ‘Het past bij haar’

,,We weten niet wanneer Tess gaat, maar wel dat het geen jaren meer gaat duren. Daarom hebben we (Van der Plas en de vader van Tess) tegen elkaar gezegd: we gaan aan de slag, de uitvaart voorbereiden. Het geeft rust om daar nu al invulling aan te geven. Via onze uitvaartverzorger ontdekten we de natuurbegraafplaats. Dat vonden we mooi. Het past bij ons, het past bij Tess, ze vindt het heerlijk om buiten te zijn. We zijn aan het zoeken geweest, maar er is geen natuurbegraafplaats in de buurt. Daarom heb ik vorig jaar tijdens de motiemarkt van de gemeente een voorstel ingediend. Deze week hoorde ik dat de gemeente met meerdere partijen in gesprek is over een natuurbegraafplaats.