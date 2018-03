'Moordpoging in GGZ-instelling Lelystad gevolg van psychose'

Een 35-jarige man die verdacht wordt van een poging een man in een GGZ-instelling dood te steken, werkt niet mee aan onderzoek. De man verkeerde naar eigen zeggen in een psychose toen hij in juni vorig jaar een man aanviel.

Dat zei hij vandaag tegen de rechters in Lelystad. Fabian W. uit Rotterdam zou op 20 juni de kamer van zijn slachtoffer in een GGZ-instelling in Lelystad zijn binnengedrongen. Hij dwong de man een drankje te drinken, zo denkt het Openbaar Ministerie. Vervolgens zou W. het slachtoffer meerdere malen met een mes in het hoofd hebben gestoken. Ook drukte hij diens keel dicht. De man wordt momenteel in het Pieter Baan Centrum onderzocht.

Ontoerekeningsvatbaar

Zijn raadsman stelde vrijdag dat W. op 20 juni in een psychose verkeerde. Dat maakt dat hij ontoerekeningsvatbaar verklaard moet worden. W. herhaalde dit tegen de rechters maar zei ook dat hij medewerking aan het opstellen van rapporten over zijn psyche blijft weigeren. ,,Als dat uw standpunt is, is het goed dat in het PBC te delen zodat ze dat kunnen onderzoeken'', zei de voorzitter. Volgens W. zijn er in 2017 al rapporten over hem opgesteld. ,,Ik ga ervan uit dat de rechtbank daar gebruik van maakt.''

Moeder met alzheimer

Zijn raadsman verzocht om W. na afloop van het onderzoek in het PBC vrij te laten. Zijn cliënt wil zijn moeder verzorgen die aan alzheimer leidt. Ook is de kans volgens de advocaat groot dat hij straks langer in voorarrest zit dan de straf die hij mogelijk krijgt opgelegd. De officier van justitie zag niets in een opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis.

De man wordt verdacht van een poging moord en daar staan zware straffen op. De rechters vonden ook dat de man moet blijven vastzitten. Vanwege de ernst van de verdenking gaat het algemeen belang nu voor het persoonlijk belang van W., zei de voorzitter.