Motorrijder in Lelystad maakt het wel heel bont: beschonken, onbeschermd en zonder rijbewijs door voetgangersgebied

De politie zag twee mannen op een motor op de Gordiaan in Lelystad rijden door voetgangersgebied. Beiden mannen hadden geen helm op. Bij controle bleek de 26-jarige bestuurder uit Almere niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Ook had hij meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. De man is naar huis gestuurd met diverse bekeuringen.