Motorrijder verongelukt op de Zuigerplasdreef in Lelystad

Oud-medewerk­ster van winkels in Lelystad drukte vuilniszak­ken vol kleding achterover

25 juni Een voormalig medewerkster van twee winkels in Batavia Stad in Lelystad zou voor ruim 66.000 euro aan kledingstukken achterover hebben gedrukt. Lucia B. (55) hoorde vrijdag voor de rechtbank negen maanden cel tegen zich eisen vanwege verduistering in dienstbetrekking en witwassen. Ze moet van het openbaar ministerie haar vroegere bazen de inkoopwaarde van de kleding terugbetalen.