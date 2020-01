Museum Batavialand in Lelystad krijgt modern jasje: ‘Het was niet leuk genoeg’

Als 14-jarige vlucht Awet uit Eritrea, een journalist uit Lelystad tekent zijn verhaal op: ‘Geen zielig boek’

12:47 Journaliste/schrijfster Natasja Bijl uit Lelystad ontfermde zich in 2015 over de jonge Eritreeër Awet Adem. Ze heeft zijn indrukwekkende verhaal in een roman verwerkt. ,,We hebben veel van elkaar geleerd.’’