N307 Markerwaarddijk afgesloten voor vrachtwagens vanwege storm: honderd kilometer omrijden

Flatbewo­ners Lelystad willen van pe­do-activist af, maar ‘je kunt niet zomaar zijn huur opzeggen’

14 februari Bewoners van een flat in Lelystad zijn een petitie gestart om een pedofiel uit hun flat te krijgen. In het NPO-programma Danny op straat liet pedoactivist Nelson uit Lelystad weten een politieke partij te willen oprichten om zo seks met kinderen legaal te maken. ,,Deze man willen we niet in onze flat”, reageert een moeder die in de flat woont.