Na edelherten en paarden nu ook heckrunderen in het vizier in Oostvaardersplassen: ‘afschot is nodig’

poll Theaters en musea in Oost-Nederland willen bezoekers mét mondkapje op: ‘Voelt veiliger’

2 oktober Grote culturele instellingen in deze regio nemen het dringende mondkapjesadvies over. Dat blijkt uit een rondgang van de Stentor. Wel blijkt dat de één een strenger beleid hanteert dan de ander. ,,We willen dat iedereen in ons pand een mondkapje draagt.”