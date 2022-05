Na vijf jaar wil Batavia Stad in Lelystad weer uitbreiden: ‘Het gaat hartstikke goed’

Politie in Lelystad spot mannen in legerkle­ding (maar je raadt nooit waar die naar op zoek zijn)

Een groepje mannen in legerkleding dat donderdag even voor middernacht met nachtkijkers en fototoestellen door een woonwijk in Lelystad sluipt. Best logisch dus dat oplettende bewoners de politie inschakelden om even te kijken wat ze daar deden. De agenten troffen geen criminelen, maar een groep vogelspotters. Op jacht naar een zeldzaam dwergooruiltje.

20 mei