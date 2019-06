Na zomer pas duidelijkheid over opening Lelystad Airport? ‘Dat is voor airlines veel te laat’

De zoveelste aflevering in de langdurende soap die Lelystad Airport is. Zo noemt Corendon-topman Steven van der Heijden de nieuwe vertraging die dreigt voor vakantieluchthaven Lelystad. Voor de zomer had er duidelijkheid moeten zijn over de geplande opening van Lelystad Airport in april 2020. Maar een belangrijk Kamerdebat dat helderheid moest scheppen is over de zomer getild. Pas in september weten we meer.