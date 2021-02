Natuurvergunning Lelystad Airport ligt zwaar onder vuur: ‘Stikstofgesjoemel’

Lelystad schrikt op door twee overvallen kort achter elkaar

19 januari Lelystad is eind van de middag opgeschrikt door twee overvallen kort achter elkaar. Eerst was een horecazaak aan De Stelling het doelwit, even later was een Shell-tankstation aan de Schroefstraat aan de beurt. Bij beide overvallen zou het om één dader gaan.