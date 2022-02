Neergeschoten man (26) met verbrijzelde knie krijgt straf voor mishandeling met stuk glas in Lelystad, maar hoeft niet de cel in

Man (25) uit Lelystad die door politie in been werd geschoten verdacht van zware mishande­ling

De man die gisteravond door de politie in Lelystad in zijn been werd geschoten, is een 25-jarige man uit diezelfde stad. De actie van de politie volgde op een geweldsincident waarbij de man betrokken was. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten.

