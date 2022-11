Niet minder maar juist méér herten en andere grazers in Oostvaardersplassen: nieuwe afschotdoelen

Staatsbosbeheer slaagt er niet in het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen terug te dringen. Sterker nog: ten opzichte van een jaar geleden leven er nu zelfs tweehonderd herten meer, zo blijkt uit een recente telling. En dus wacht Staatsbosbeheer een enorme uitdaging.

Om inzicht te krijgen in het aantal grote grazers in het gebied wordt jaarlijks een helikopter- en grondtelling uitgevoerd. Dat is dit jaar gebeurd op 18, 21 en 24 oktober. Uit die telling - een schatting aangezien het onmogelijk is om elk dier te registreren - blijkt dat het zowel het aantal edelherten, konikpaarden als heckrunderen is toegenomen.

De toename van het aantal edelherten is het grootst: van 1900 een jaar geleden naar 2100 nu. Er zijn ook meer konikpaarden (330 dieren, +50) en heckrunderen (400 dieren, +20) dan in oktober 2021. De uitdaging is voor Staatsbosbeheer dus nog groter geworden dan die al was.

Afschotdoel

In 2018 werd het doel gesteld om zo’n 500 edelherten, 300 heckrunderen en 300 konikpaarden in het gebied te houden. Dat moet de ontwikkeling van het landschap en de biodiversiteit ten goede komen én onnodig lijden van de dieren in de winter door voedselschaarste voorkomen. Er moeten nu nog zo’n 1600 edelherten, 50 konikpaarden en 100 heckrunderen uit het gebied worden gehaald, worden afgeschoten óf naar het slachthuis worden gebracht.

Dat het afschieten moeilijk gaat, heeft meerdere oorzaken. De weersomstandigheden spelen daarin een grote rol. Bij lagere temperaturen zijn de dieren dichter te benaderen en dat maakt het afschieten makkelijker. Daarnaast maken de zeer goede conditie van de herten, het ruime voedselaanbod en de beperkte periode waarin het mag plaatsvinden het afschieten lastiger. Sinds 1 augustus 2022 zijn er slechts 213 edelherten geschoten.

Volledig scherm Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. © ANP / ANP

Vorige maand ging de provincie Flevoland akkoord met extra maatregelen om het aantal edelherten terug te dringen. De provincie heeft de afschietmogelijkheden uitgebreid en extra geld beschikbaar gesteld. Om de gestelde doelen te realiseren is een langere koudeperiode een voorwaarde en zelfs dan nog is het de vraag of het wél haalbaar is, gaf Staatsbosbeheer eerder al te kennen.

Heckrunderen en konikpaarden

Het afgelopen jaar zijn er 118 runderen geschoten, maar er was ook sprake van aanwas. De opgave voor de komende periode is om nog 100 dieren uit het gebied te halen, meldt Staatsbosbeheer.

Voor de konikpaarden wordt in eerste instantie gekeken naar andere natuurreservaten in Europa, zodat het aantal rond de 300 komt. Indien er geen geschikte locaties zijn, dan worden de paarden afgevoerd naar het slachthuis.

Waar blijven de geschoten edelherten?

Het vlees van de herten komt zoveel mogelijk beschikbaar voor consumptie, stelt Staatsbosbeheer. Wildgroothandel Van Meel brengt het vlees van de edelherten uit de Oostvaardersplassen op de markt. Het vlees gaat naar restaurants en poeliers, maar is ook te koop voor particulieren via Grutto.com. Een klein deel van de edelherten blijft in het gebied achter als voedsel voor onder andere vossen en raven.