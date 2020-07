Nieuwe appartementen op oudste stukje grond in Lelystad

Vertrek­kend burgemees­ter Adema van Lelystad: ‘Als mensen zeggen dat het kort is, hebben ze daar gelijk in’

5 juli Nog binnen haar ambtstermijn vertrekt de Lelystadse burgemeester Ina Adema om aan de slag te gaan als commissaris van de Koning in Brabant. ,,Als mensen zeggen dat het kort is, dan hebben ze daar gelijk in. In mijn ideale wereld had ik liever mijn eerste termijn afgemaakt.’’