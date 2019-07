Nieuwe demonstratie bij Oostvaardersplassen: ‘We laten ons nog één keer horen’

Na een lange periode zonder acties vindt op 24 augustus weer een demonstratie plaats tegen het beheer van de grote grazers in Oostvaardersplassen. ,,We willen ons nog één keer laten horen’’, zegt Belinda Kloppenborg, één van de organisatoren.

‘De Oostvaardersplassen... Waar je gevangen de hongerdood sterft, waar intrinsieke waardes niet bestaan, waar gewetenloze politici geen poot uitsteken’, staat op de flyer die alweer driftig wordt gedeeld op Facebook. Als plaats van samenkomst staat Kitsweg 1 vermeld, het bezoekerscentrum van Staatbosbeheer in Lelystad, maar helemaal rond is dat nog niet. ,,We hopen dat we toestemming krijgen om daar op het veld te staan’’, zegt Kloppenborg. ,,Van de gemeente hebben we al groen licht voor deze actie’’.

Onafhankelijk

Achter de demonstratie gaat geen specifieke actiegroep schuil, laat de inwoonster van Enschede weten. ,,Ik organiseer dit samen met Marit de Haan, wij zijn onafhankelijk, maar we hebben contact met leden uit verschillende groepen.’’ Doel van de actie is om fel ‘nee’ te zeggen tegen het huidige beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen, zegt Kloppenburg. ,,Het moet gewoon stoppen.’’

Quote We maken ons grote zorgen en hopen dat er honderden mensen aanwezig zijn op 24 augustus Belinda Kloppenborg, Organisator