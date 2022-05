Nieuwe directeur-bestuurder voor FlevoMeer Bibliotheek

Met ‘inbrekers­ge­reed­schap’ in fietstas bij de stalling rondlopen op Station Lelystad: boete!

Hij had een slijptol en een schroevendraaier in zijn fietstas. En oh ja: hij struinde rond bij de fietsenstallingen op het station van Lelystad. Agenten die hem zagen, twijfelden niet.

15:13