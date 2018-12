Nieuwe distributiecentrum in Lelystad van modereus Inditex opent in mei

reportage | video Eerste drie gedode herten blijven als voedsel achter voor vossen en roofvogels

10 december Het afschieten van 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen is begonnen. Het ging er opvallend rustig aan toe: gevreesde activisten waren in geen velden of wegen te bekennen. En door de harde wind lukte het Staatsbosbeheer om ‘slechts’ drie herten te doden.