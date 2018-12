Nieuwe eis voor rechter: ‘Verplaats grote grazers Oostvaardersplassen naar elders’

Naast afschot van 1830 edelherten moeten de heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaardersplassen worden verplaatst naar een ander gebied. Die extra maatregel eiste Stichting Cynthia en Annemieke woensdag bij de civiele rechter in Utrecht.

Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer mochten voor de derde keer in een paar weken tijd het dierenbeleid in de Oostvaardersplassen verdedigen. Tot vertraging van het afschieten van edelherten zal het deze keer niet leiden. Waar andere bezwaarmakers juist minder maatregelen willen in het gebied, wil Stichting Cynthia en Annemieke er juist meer. De oprichters Cynthia Danvers en Annemieke van Straaten, twee vrouwen uit het Gooi met een achtergrond in de paardenwereld, worden gesteund door zo'n 90.000 ‘volgers’ op Facebook.

Op de schop

Het is enorm slecht gesteld met het gebied en de dieren, zo vertelde de organisatie aan de rechter. ,,Dieren sterven een hongerdood, er is onrust, er is inteelt en de dieren zijn ziek’’, gaf advocaat Bas Jongmans aan. De grote grazers moeten wat de stichting betreft zo snel mogelijk worden weggehaald. Volgens de organisatie werkt het huidige beleid van provincie Flevoland niet goed en moet het op de schop. De Nederlandse staat schendt volgens advocaat Jongmans met het huidige beleid de zorgplicht voor de dieren. Afschot van 1830 edelherten alleen is niet genoeg om goed herstel te bewerkstelligen en dierenleed te voorkomen.

‘We moeten keuzes maken’

Een advocaat van Staatsbosbeheer gaf in de rechtbank aan dat hij het ‘inktzwarte beeld’ van de toestand in de Oostvaardersplassen niet herkent. Ook is er wat hem betreft geen rol voor de burgerlijke rechter in deze zaak. ,,Een rechter kan niet ingrijpen in politieke besluitvorming, of ineens een ander beleid laten voeren dan waar de volksvertegenwoordiging voor gekozen heeft.” Er zou bij de besluitvorming, waarbij het advies van commissie Van Geel werd opgevolgd, veel aandacht zijn geweest voor bezwaarmakende partijen. ,,Maar we moeten keuzes maken, we kunnen niet iedereen tevreden houden. Uiteindelijk heeft een overgrote meerderheid van Gedeputeerde Staten voor dit beleid gekozen.”

Grote grazers weghalen

De partijen waren het bovendien niet eens over de effecten van het weghalen van alle grote grazers uit de Oostvaardersplassen. Door het afschot blijven volgens Jongmans veel dode dieren liggen. Deze zouden in het water botulisme veroorzaken en nog meer schade toebrengen aan de andere diersoorten in het gebied. Daarnaast zijn de effecten van grote grazers op de aanwezigheid van vogels volgens de stichting niet duidelijk. Staatsbosbeheer stelde daarop dat de aanwezigheid van grote grazers wel degelijk belangrijk is voor vogels.