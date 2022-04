Nieuwe routes én nieuwe sporten voor routeplatform van Sportbedrijf Lelystad

Update Straatro­ver komt niet ver met buit van oudere vrouw bij viskraam in Lelystad: ‘Waren met stomheid geslagen’

De politie in Lelystad heeft dit weekend een man aangehouden die wordt verdacht van een straatroof. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats moest zijn buit al snel teruggeven dankzij een alerte getuige, maar ontsnapte wel weer. ,,We waren er allemaal behoorlijk van slag van’’, zegt Johan Schilder van de Volendammer vishandel.

28 maart