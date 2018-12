Nieuwe scanners voor ziekenhuis Lelystad

Analyse Hoe nu verder met 'flaterfes­tijn’ Lelystad Airport?

20 december Door de zoveelste tegenslag hangt de opening van Lelystad Airport in 2020 aan een zijden draadje en minister Van Nieuwenhuizen begint onder druk van de Tweede Kamer aan een vrijwel kansloze missie in Brussel. Drie vragen over hoe het verder moet met ‘flaterfestijn’ Lelystad Airport.