Nog eens 60 konikpaarden verhuizen uit de Oostvaardersplassen

video Vliegtuig­crash in Zuid-Afri­ka achter­volgt Aviodrome in Lelystad nog altijd: wie is verantwoor­de­lijk?

29 augustus Al langer dan een jaar achtervolgt de crash met een historisch vliegtuig in Zuid-Afrika luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad. De piloten hadden nooit mogen opstijgen om - via een paar tussenstops - richting Nederland te gaan: hun papieren waren verlopen. Dat concluderen de Zuid-Afrikaanse onderzoekers in hun eindrapport over de crash op 10 juli 2018. Maar is het museum daarmee verantwoordelijk? ,,We zijn er elke dag mee bezig.’’