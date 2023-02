Noordersluis Lelystad twee dagen gestremd voor scheepvaart

Turkse moskee in Dronten komt snel in actie na aardbevin­gen: ‘Ik móet iets doen’

Snel komt de Fatih moskee in Dronten in actie als de schokkende beelden uit Turkije en Syrië binnenkomen op tv en mobiele telefoon. Na een oproep op internet staan er al snel mensen met hulpgoederen voor de deur. Ook elders in Flevoland en Kampen worden spullen ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen. ,,Op tv zag ik mensen in pyjama over straat lopen, waar moeten ze naartoe?’’

7 februari