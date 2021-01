NS verwijdert alle geldwisselautomaten na plofkraak in Lelystad: ‘Eigenlijk zijn ze niet meer nodig’

Video + UpdateDe NS gaat alle geldwisselautomaten in stations weghalen na een plofkraak in Lelystad, op de vroege dinsdagmorgen. Het gaat er overigens nog maar om vier in het hele land. ,,Eigenlijk zijn ze niet meer nodig’’, zegt woordvoerster Carola Berlderbos.

,,De meeste wisselautomaten zijn al weggehaald. Weinig mensen kopen nog met cash een treinkaartje’’, aldus Belderbos. ,,Tegenwoordig zijn er andere manieren om aan een kaartje te komen. Je hebt e-tickets en abonnementen en je kunt met je betaalpas een kaartje kopen. Bovendien kunnen geldwisselautomaten het doelwit zijn van plofkraken, zoals we in Lelystad hebben gezien. En dat zorgt voor schade.’’

De kraak werd dinsdagmorgen rond 03.00 uur ontdekt. De politie kwam in eerste instantie af op een rookmelding in de hal van het station. ,,Daar bleek dat er een profkraak had plaatsgevonden’’, zegt politiewoordvoerster Suzanne Lesquillier.

Camerabeelden

Een geldwisselautomaat bevat slechts munten. Of er geld is buitgemaakt, en zo ja hoeveel, is nog onbekend. ,,Dat zijn wij nu aan het onderzoeken’’, zegt Lesquillier. ,,Ook is nog niet duidelijk waarmee het apparaat is opgeblazen.’’ Op de automaat staat een camera gericht, waarschijnlijk zijn er beelden van de kraak. ,,We hopen dat de politie daar iets mee kan’’, zegt Belderbos.

Volledig scherm De ontplofte geldwisselautomaat © Herre Stegenga

Quote Dit is schrikken. Ik ga zo eerst maar opruimen’’ Assistent-bedrijfsleider Burger King

Van de automaat zelf is dinsdagmorgen weinig over. Het omhulsel hangt nog aan de muur, de ingewanden zijn weggeblazen door de explosie. In de nabije omgeving is veel schade ontstaan. Glazen poortjes en tussenwanden zijn kapot gesprongen of gebarsten. De trap naar het perron, enkele meters verderop, is afgesloten voor treinreizigers. Zij moeten een andere trap nemen. De pinautomaat om het hoekje is ‘temporarily out of service’.

Volgens een beveiliger van de NS is de kap van automaat tegen de glazen wand van de Burger King geblazen, zo’n tien meter verder. De vloer van het fastfoodrestaurant ligt bezaaid met glas. ,,Dit is schrikken’’, zegt de assistent-bedrijfsleider. ,,Ik ga zo eerst maar eens opruimen. Wie doet nou zoveel moeite voor muntgeld?’’

Volledig scherm Politiemensen doen onderzoek na de plofkraak op station Lelystad. © AS Media

