OM: 3 jaar cel voor verkrachting na feest in Lelystad

Voor het verkrachten van een vrouw in een woning in Lelystad is vrijdag 3 jaar cel geëist tegen een 36-jarige Pool. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de man drugs in haar drankje had gestopt.

,,Heeft u onder invloed van alcohol en drugs een vreselijke fout begaan?’', vroeg de officier van justitie aan de 36-jarige C.M. Absoluut niet, reageerde de man resoluut. Vrijdag in de rechtszaal in Lelystad. Op 7 april was er in een woning, waar naast de jarige Poolse vriend van M. ook enkele Spanjaarden woonden, een feest. De drank vloeide rijkelijk. Toen M. een sjekkie wilde draaien om buiten te roken, lukte dat niet. Zo dronken was hij. En hij besloot wijselijk om niet in de auto te stappen om terug naar huis te rijden.

Hij mocht er ook slapen: er was een slaapkamer op de benedenverdieping waar hij terecht kon. In het donker stapte hij de kamer binnen, voelde even op het bed of er niet toevallig de kat van de vriendin van de jarige op lag, en viel met alleen zijn broek uit in een diepe slaap. Toen hij wakker werd, zat er een naakte vrouw bovenop hem. Hij dacht dat hij droomde. Ze hadden seks, waarna de vrouw de kamer verliet en de man verder sliep, zo klonk zijn versie van de avond.

Droom

Ook de verklaring van de Spaanse vrouw begon met een droom. Ze werd wakker toen ze verkracht werd. Ze vroeg de man nog wat er gaande was, maar die zei haar dat het allemaal een droom was. Ze voelde zich wazig en in paniek vluchtte ze het bed uit en rende compleet overstuur naar haar vrienden die boven sliepen. Doordat de getuigen meteen de politie inschakelden, is direct dna-materiaal veiliggesteld. In de onderbroek van M. zat bloed van de vrouw. Het vermoeden is dat de verdachte drugs in een van de drankjes van de vrouw had gegooid omdat uit onderzoek blijkt dat er ketamine in haar bloed zat. Maar bewijs dat de verdachte dit heeft gedaan, is er niet. Wel lag er meer dan voldoende bewijs voor de verkrachting, vond het OM.

Geschreeuw

De advocaat vroeg om vrijspraak. De man durfde eerst niet met zijn versie van het verhaal te komen, bang als hij was om niet geloofd te worden. Hij zit al 5 maanden in voorlopige hechtenis en is zijn baan en gezin kwijt. ,,Hoe kan het dat alleen de Spanjaarden haar geschreeuw hoorden en verder niemand?’' vroeg hij de rechters.