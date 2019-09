OM: criminele bende achter wietkwekerijen Flevoland

Een criminele organisatie is verantwoordelijk voor twee professioneel opgezette wietkwekerijen in Lelystad en Emmeloord. Dat beweert het Openbaar Ministerie. De rechtbank in Lelystad trekt in november drie dagen uit in deze zaak waarin vijf verdachten terechtstaan.

Dat bleek woensdag uit de pro-formazitting in de rechtbank in Lelystad. In een kantoorpand aan de Asfaltstraat in Lelystad trof de politie in maart vorig jaar een hennepkwekerij met 5.304 hennepplanten.

Inval

De criminele bende met zeker vijf leden wordt door het Openbaar Ministerie ook in verband gebracht met de vondst van nog eens 1.893 hennepplanten in een loods aan de Havenstraat in Emmeloord in februari vorig jaar. Bij die inval werd een verdachte aangetroffen en aangehouden. ,,Een mooi onderzoek’', schreef de politie op Facebook diezelfde dag nog. Een groot onderzoek ook, dat de naam ‘25 zandzak’ meekreeg.

Servië

Woensdag werd duidelijk dat nog enkele getuigen gehoord moeten worden. Een ervan maakte volgens het Openbaar Ministerie deel uit van de criminele organisatie maar staat niet in het rijtje verdachten. Hij verblijft mogelijk in Servië. Het is nog altijd wachten op de resultaten van een rechtshulpverzoek gericht aan de Servische autoriteiten. Ook twee andere getuigen zijn nog niet gehoord.