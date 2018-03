OM eist 2 jaar cel voor softwarebouwer

Ruim 20 boetes in Oost­vaar­ders­plas­sen: 'Zelfs pakken koek gaan over het hek'

6 maart Boetes voor het bijvoeren van grote grazers in de Oostvaardersplassen houden actievoerders vooralsnog niet tegen. Een week na de invoering van de bijvoerboetes zijn er al 22 uitgedeeld. Staatsbosbeheer is vooral bezorgd over de onwetendheid bij overtreders. ,,Er worden zelfs pakken koek over het hek gegooid.’’