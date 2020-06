OM: gezin uit Lelystad nam wraak en ontvoerde man die hun minderjarige dochter drogeerde

video Mona Keijzer bezoekt noodlijden­de schippers Bruine Vloot in Kampen

29 juni Na een handtekeningenactie en het indrukkende protest van de Bruine Vloot die letterlijk voor Pampus ging liggen, brachten de schippers van de historische zeilschepen vanochtend hun noodkreet over aan Mona Keijzer. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat stapte in Kampen aan boord van de Sûdwester, waar ze in gesprek ging met de schippers en vertegenwoordigers van de historische schepen, die in zwaar weer zitten door de coronacrisis.