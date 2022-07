OM start strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk 'gesjoemel’ Lelystad Airport met stikstofcijfers

Twee jaar terug vond ingenieur Leon Adegeest uit Dalfsen van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) fouten in de stikstofberekeningen van Lelystad Airport. De luchthaven stoot als het opengaat als vakantievliegveld veel meer stikstof uit dan het zelf in milieurapportages voorstelde. SATL deed hierop in het voorjaar van 2020 aangifte tegen onder meer de directie van Schiphol, eigenaar van Lelystad Airport. De aangifte richtte zich op valsheid in geschrifte, beïnvloeding van verklaring, misbruik van gezag en verduistering van bewijsstukken.