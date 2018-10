OM wil cel en tbs voor Lelystedeling die meisje verborgen hield en misbruikte

Erwin van D. en het meisje kenden elkaar via een chatsite. Daarna communiceerden ze via e-mail. Het meisje mailde dat ze weg wilde lopen omdat ze door haar moeder zou worden geslagen met een stok.

Van D. stelde dat hij haar hulp en veiligheid wilde bieden. ,,Maar u komt uit bij seks", merkt de rechter op. Volgens de verdachte gebeurde alles in overeenstemming.

Verschillende keren had Van D. seks met het meisje. Na de eerste keer zocht hij op internet of het strafbaar is met een 16-jarige. Dat bleek van niet. ,,Maar het staat op de dagvaarding vanwege het grote leeftijdsverschil", zei de rechter. ,,Met het leeftijdsverschil heb ik geen moeite", aldus de verdachte.

Bij de man is een grote hoeveelheid kinderporno gevonden. De politie ontdekte dat hij nogal wat zoektermen had ingevoerd, waarmee hij zocht naar seks met kinderen.

Vermissing

Het 16-jarige meisje was in april een week vermist. Ze was in de Rotterdamse wijk Beverwaard de deur uitgegaan, maar kwam aan het eind van de middag niet thuis. Op haar stageadres bleek ze niet te zijn aangekomen. Niemand in haar directe omgeving had nog iets van haar gehoord.