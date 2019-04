OM wil jeugddetentie voor vlogger Snapking

Haar klasgenoten, medespeelsters van de hockeyvereniging en zelfs haar familieleden kregen naaktfoto’s van het slachtoffer toegestuurd door de 22-jarige Tim van T. uit Almere, zo meent het Openbaar Ministerie. Snapking, inmiddels actief als vlogger Die Tim, dwong volgens de tenlastelegging het slachtoffer mee te werken aan het maken van seksfilmpjes. Hij haalde haar op van haar school en dwong haar zo te spijbelen. Ook stuurde hij volgens het OM naaktfoto’s van haar naar haar eigen vader. Ze zou ook door hem zijn mishandeld, op school zijn bezocht en hij stuurde haar in krap een jaar tijd 5731 berichten via Whatsapp. De feiten zouden tussen december 2013 en februari 2015 zijn gepleegd.

Down-syndroom

Tim van T. uit Almere, ook wel Snapking, werd vorig jaar mei in Zwolle nog veroordeeld voor belediging van een jongen met het down-syndroom in Zwolle. Ook in die strafzaak verscheen hij eerst niet, tot woede van familie van het slachtoffer in die zaak. Hij kreeg toen een werkstraf van veertig uur voor belediging. Hij filmde in de Albert Heijn een Zwollenaar die boos en schreeuwend wegliep nadat hij hem treiterde. Het slachtoffer was op zijn beschermde werkplek onverhoeds gesard en uitgelokt.