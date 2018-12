OM wil tbs moordenaar Sandra Goppel weer verlengen

Hij is al twee jaar uitbehandeld, maar de kliniek adviseert de rechtbank in Lelystad toch om de tbs van de 45-jarige M.W. met één jaar te verlengen. De Lelystedeling vermoordde in 1994 Sandra Goppel. Zijn advocaat wil dat er een onderzoek komt om de tbs voorwaardelijk te beëindigen. ‘Ik heb mij echt verwonderd over deze zaak.’

Gedragsdeskundigen stelden in 2016 namelijk al een rapport op waarin zij schreven dat W. uitbehandeld was. ‘Zowel de kliniek en de rechtbank stonden achter meneer, maar door een uitsprak van het gerechtshof in 2017 stelden de rechtbank, kliniek en reclasseerder hun mening bij. De rapportages van 2016 verdwenen in de prullenbak.’

De Lelystedeling werd veroordeeld tot 10 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging en die duurt inmiddels al 18 jaar. ‘Als hij alleen celstraf had gekregen, dan stond hij na 12 jaar weer buiten. Onbehandeld’, zei de raadsvrouw. ‘Het is 24 jaar geleden gebeurd; de rapportages uit 2016 waren heel duidelijk. Hij is uitbehandeld, er is geen stoornis meer om te classificeren.’

Eerdere pogingen

Twee eerdere pogingen om W. langzaam in de maatschappij terug te laten keren, mislukten. De rechtbank besloot vorig jaar zomer dat niets een voorwaardelijke beëindiging nog in de weg stond, behalve praktische zaken zoals huisvesting. Een paar dagen geleden kreeg de Lelystedeling te horen dat hij een woning van de kliniek kan betrekken, om zo weer rustig te wennen aan het op zichzelf wonen.

‘Dan woont hij voor eerst op zichzelf en dat is best spannend, na zoveel jaar en wat er allemaal aan vooraf is gegaan’, zei de officier van justitie. Zij nam het advies van de kliniek ter harte om eerst te kijken hoe het gaat in die woning en het contact met de Reclassering op te starten, voordat verder wordt gekeken. ‘Ik wil nog steeds de weg der geleidelijkheid volgen.’