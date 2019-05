Omstanders overmeesteren duo en voorkomen overval op snackbar in Lelystad

De timing van de overval op de snackbar is opvallend te noemen. Het is namelijk de tweede poging op een snackbar in Flevoland in 24 uur tijd. Woensdagavond werd een poging tot overval gedaan op snackbar De Halve Maan in Dronten. De overvaller op die snackbar slaagde eveneens niet in zijn poging en koos vervolgens het hazenpad. De overvaller op de Drontense snackbar werd ondanks een zoekactie in de buurt niet gepakt. Of er een verband is tussen de overvalpogingen op beide cafetaria's is niet bekend.