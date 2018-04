Omstreden milieurapport Lelystad Airport goedgekeurd

De Commissie-mer heeft het milieueffectrapport (mer) voor Lelystad Airport goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke hobbel genomen om de uitbreiding tot vakantieluchthaven mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat ‘Lelystad’ vanaf 2020 Europese vakantievluchten overneemt van Schiphol. De Stichting HoogOverijssel liet gisteren geen spaan heel van het milieueffectrapport en stelt dat 'een miljoen Nederlanders in de herrie komen te zitten.'

De Commissie-mer vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. Wel noemt ze als aandachtspunt dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke geluidpieken optreden. De commissie adviseert minister Cora van Nieuwenhuizen om burgers uit te nodigen mee te denken over het beheersen van de hinder.

Reikhalzend

Op het eindoordeel van de Commissie-mer is lang gewacht. Actiegroepen, minister Van Nieuwenhuizen, Tweede Kamer, gemeente Lelystad en provincie Flevoland, Schiphol Group en uiteraard Lelystad Airport zelf keken reikhalzend uit naar het eindresultaat van zes weken broeden door de deskundigen van de Commissie-mer.

De Lelystad-mer was omstreden nadat ingenieur Leon Adegeest vorig jaar oktober fouten in het onderzoek blootlegde. Geluidsberekeningen klopten niet, waardoor Gelderland en Overijssel mogelijk met meer overlast van vliegverkeer te maken krijgen. Minister Van Nieuwenhuizen liet de fouten repareren en de afgelopen twee maanden hield de Commissie-mer het aangepaste milieurapport tegen het licht.

Advies

‘Het rapport laat goed zien dat door de actualisatie de nieuwe geluidgrenzen op sommige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner’, schrijft de Commissie-mer in haar advies. ‘De invloed van de foute invoergegevens hierop blijkt klein. Nieuw is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke en sterk variërende geluidpieken optreden. Die hangen onder andere af van het vliegtuigtype en het moment waarop vliegtuigen doorklimmen. Het rapport gaat ervan uit dat als het aantal van 10.000 vliegbewegingen wordt bereikt, het luchtruim is heringedeeld, waardoor de tijdelijke lage aansluitroutes niet meer nodig zijn. Mocht dit later anders worden, dan bestaat de kans dat het rapport opnieuw moet worden geactualiseerd.’

Informatie

De Commissie-mer concludeert dat Van Nieuwenhuizen nu over alle essentiële milieu-informatie beschikt om een besluit te nemen over de uitbreiding van Lelystad Airport. Wel adviseert ze de minister om de ‘omgeving uit te nodigen mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder van de luchthaven’.

De Commissie-mer wordt geacht volstrekt onafhankelijk te beoordelen of het milieurapport aan alle regels voldoet en de effecten van de uitbreiding tot vakantieluchthaven goed in beeld zijn gebracht. Actiegroepen zoals Red de Veluwe hadden daar echter op voorhand al geen vertrouwen in. Ook de Stichting HoogOverijssel liet gisteren geen spaan heel van het milieueffectrapport. De actiegroep noemde de mer ‘misleidend’ omdat ze ‘verzwijgt dat de laagvliegroutes meer dan een miljoen Nederlanders in de herrie zetten’.

Opluchting