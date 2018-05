Omwonenden Lelystad Airport: belevingsvlucht geeft geen goed beeld

Van oplichting verdachte Mohamed B. uit Lelystad blijft in cel

8 mei Mohamed B. (39) uit Lelystad moet nog tot zijn rechtszitting in de cel blijven. De rechtbank besliste dinsdag dat er nog een te groot risico is dat B. opnieuw in de fout gaat, aangezien hij weigert mee te werken aan het strafrechterlijke onderzoek. En dus zit er niks anders voor hem op dan de zitting afwachten in de cel.