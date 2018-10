Ondernemingsraad van MC Slotervaart verbijsterd over uitstel van betaling

FNV Zorg & Welzijn vreest ellende voor ziekenhuis­per­so­neel

13:54 Vakbond FNV Zorg & Welzijn vreest de ellende waar het personeel van de MC IJsselmeerziekenhuizen in dreigt te belanden. ,,We hopen snel in gesprek te gaan met de aangestelde bewindvoerder om te horen wat de vervolgstappen zijn, zodat er voor de werknemers én patiënten snel een goede oplossing komt’’, aldus bestuurder Cor de Beurs in een schriftelijke persverklaring.