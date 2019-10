Onderzoek naar ongeluk op Markerwaarddijk: ‘Uitzonderlijke situatie’

De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen ging afgelopen maanden drie keer op slot nadat grote hoeveelheden zand op de weg waren gewaaid. Dat zand wordt gebruikt voor de dijkversterking die momenteel aan de gang is. De problemen hebben geleid tot verscherpt toezicht op de dijk. Toch ging het zondagmorgen mis. Een auto raakte in de slip en sloeg over de kop, een inzittende moest door de brandweer worden bevrijd. Het vele zand langs de weg was indirect de boosdoener.

Plassen

Her en der hield het namelijk het regenwater tegen, dat met bakken uit de lucht kwam. Het water kon geen kant op en zo ontstonden er plassen op de rijbaan. Volgens een aannemer die zondag naar de dijk werd geroepen, kwam het ongeluk door aquaplanning. De dijk werd meteen afgesloten, maar had dat niet eerder moeten gebeuren? Hadden de provincie, beheerder van de weg, en Rijkswaterstaat, eigenaar van de dijk, dit niet kunnen zien aankomen?

Volgens een woordvoerder van de provincie was er geen aanleiding om weg eerder dicht te gooien. ,,Er waren geen bijzondere omstandigheden, er kwamen geen meldingen binnen vóór het ongeluk. Het is een inschatting die de toezichthouders maken.’’ Rijkswaterstaat: ,,Tot nog toe zijn er geen problemen geweest met de afvoer van het water. De afgelopen week heeft het echter op sommige momenten extreem veel en lang geregend op de dijk. Hierdoor bleek dat er op enkele plekken langs de N307 onvoldoende ruimte voor het water was om weg te stromen.’’

Gleuven

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn zondag sleuven gegraven langs de geleiderail, zodat het water kan wegvloeien. ,,Op het overgrote deel van de dijk was er wel genoeg ruimte voor het water om weg te stromen‘’, zegt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. De kosten van deze klus komen voor Rijkswaterstaat, net zoals die van de eerdere veegacties. Onduidelijk is om hoeveel geld het gaat.