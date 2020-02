Onderzoek naar tbs voor ernstige bedreiging van ex uit Swifterbant

De rechtbank in Lelystad laat onderzoeken of Almeerder F.B. (31) een geschikte kandidaat is voor tbs met voorwaarden. De officier van justitie eiste twee weken terug tbs met dwangverpleging tegen hem, maar de rechters willen eerst zeker weten of de lichtere variant zonder gedwongen opname in een kliniek voor hem mogelijk is.

B. werd dinsdag in de Lelystadse rechtbank schuldig bevonden aan ernstige bedreiging van zijn ex in Swifterbant vorig jaar oktober. De twee kregen ruzie in de auto, waarna B. de brievenbus uit de deur van het huis sloopte en met een aansteker en een papiertje het huis in dreigde brand te steken.

Brandstof

Hij leegde ook een fles vloeistof door de brievenbus, waarvan zijn ex dacht dat het brandstof was. ,,Maar dat was oude, stinkende limonade. Ik wilde gewoon dat ze de deur voor me opendeed. Ze sloot me al een keer eerder buiten en toen hielp dit ook’’, vertelde hij twee weken terug ter zitting. Zijn kinderen waren op dat moment ook in het huis aanwezig.

De politie kwam uiteindelijk om de boel te sussen, maar dat lukte niet. B. verzette zich volgens de agenten meteen hevig en er waren een nekklem en wat stoten voor nodig om hem uiteindelijk mee te krijgen.

Flink keukenmes

In juli ging het in Almere ook al mis met B.. Toen was zijn broer de sigaar, maar zijn ex opnieuw de aanleiding. De Almeerder was boos op haar, zijn broer probeerde hem tegen te houden en moest dat bekopen met een bedreiging met een flink keukenmes. Ook via Whatsapp bedreigde hij hem daarna nog eens.

Schulden, drugs en borderline

Een psychiater stelde dat B. intensieve, langdurige hulp nodig heeft voor zijn psychische problemen. Een persoonlijkheidsstoornis met trekken van narcisme en borderline, schulden, drugs, hechtingsproblematiek; de kans dat het zonder behandeling opnieuw misgaat is wat hem betreft groot.

Vrijwillige zorg is volgens de officier van justitie geen optie meer, omdat dat al meerdere keren misging. Zij eiste dan ook tbs met dwangverpleging tegen hem inclusief een contactverbod met zijn ex voor vijf jaar.