Onderzoekers: falende directeuren en slapende toezichthouders bij bankroet IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad

Dat blijkt uit het rapport van de Commissie-Van Manen dat woensdagochtend is gepresenteerd. Hoogleraar Jaap van Manen deed op verzoek van minister Bruno Bruins onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en de Amsterdamse zuster MC Slotervaart, die gingen op 25 oktober 2018 failliet.

Abrupt en ongekend

Dat abrupte faillissement -twee dagen na uitstel van betaling- was abrupt en ongekend voor Nederland. Flevolandse patiënten zien het zorgaanbod dichtbij snel verschrompelen. Een paar weken na het faillissement sluit de 24/7 spoedeisende hulp in Lelystad; de acute verloskunde was toen al dicht. De onrust onder burgers, mensen in de zorg en bestuurders is groot in Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder.

Unieke situatie

Van Manen concludeert dat er niet één specifieke oorzaak is voor de faillissementen van de ziekenhuizen van zorgbedrijf MC Groep van Loek Winter. Het gaat juist om een combinatie van specifieke gebeurtenissen en disfunctionele patronen die zich vrijwel gelijktijdig voordeden. Een unieke situatie, vindt van Manen.

Portemonnee

Van Manen ziet dat MC IJsselmeerziekenhuizen medio 2016 direct geraakt wordt in de portemonnee door een daling van het aantal patiënten en geleverde zorg. Het is een gevolg van de bekostigingssystematiek die is afgesproken per 2016. Tegelijkertijd lopen de kosten op, onder meer doordat de ziekenhuizen steeds afhankelijker worden van dure zzp’ers, ook op sleutelposities.

Buffers uitgeput

Daarbij heeft het ziekenhuis geen vet op de botten om achterstallig onderhoud in te lopen, en raken de financiële buffers steeds verder uitgeput. Uiteindelijk is er niet meer genoeg geld om de salarissen en crediteuren te betalen. Deze neerwaartse spiraal wordt, ziet Van Manen, versterkt door de toenemende eenzijdige afhankelijkheid van de zorgverzekeraar.

Grote druk

Zo komt het ziekenhuisbestuur onder steeds grotere druk te staan. Ook intern hebben ze het lastig, onder meer met de ondernemingsraad en medische staf die weinig vertrouwen hebben in het bestuur. Dat leidt ertoe dat gewenste beleidsveranderingen niet van de grond komen. Een vraag om hulp bij omliggende ziekenhuizen wordt afgewezen.

Neerwaartse spiraal

Ook bij externe partijen, zoals de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en zorgverzekeraar Zilveren Kruis, neemt het vertrouwen in de ziekenhuisbestuurders af, omdat ze te weinig, te laat of onvolledige informatie krijgen over de financiële situatie van de ziekenhuizen. Een neerwaartse spiraal die niet meer doorbroken wordt ontstaat.

Niet alert

Van Manen ziet voorts dat de partijen die de neerwaartse spiraal van buitenaf zouden kunnen doorbreken, de IGJ, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van VWS, veel te laat in de gaten krijgen dat het echt mis gaat in Lelystad; ze zijn afwachtend. Het ‘gevoel van urgentie’ ontbreekt, niemand voelt zich geroepen in te grijpen.

Patiënt de dupe

De onderzoekers stellen dat iedereen zo langzaam een fuik in zwemt. Dat culmineert uiteindelijk in een abrupt einde van de ziekenhuizen. Er ligt dan geen plan dat de continuïteit van zorg op individueel patiëntniveau regelt. Betrokkenen kijken ook hier naar elkaar, en leggen de verantwoordelijkheid wel bij de ander maar niet bij zichzelf, en nog minder bij hun falend gezamenlijk optreden. Zij hebben daar ook geen belang bij. De patiënt is uiteindelijk de dupe, stelt de commissie. '

Tragiek

Van Manen stelt: ‘De tragiek van de wijze waarop de faillissementen van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen hebben plaatsgevonden, is dat de patiënt de dupe is geworden binnen een stelsel dat juist als bedoeling heeft om diezelfde patiënt te beschermen.’ Het rapport gaat naar minister Bruins en de Tweede Kamer. Die mogen er lering uit trekken.

Verzekeraar dominant

De commissie hekelt in lessen die getrokken worden de dominante positie van zorgverzekeraars. In de Flevolandse regio is zorgverzekeraar Zilveren Kruis de dominante marktpartij. Van Manen pleit ervoor dat zorgverzekeraars kiezen voor meerjarencontracten met ziekenhuizen in plaats van dat ze jaarlijks opnieuw om tafel moeten voor afspraken over aantallen en prijzen van behandelingen. Is er een geschil over een betaling, moet dat binnen een maand worden opgelost en niet -zoals in Lelystad het geval was - enkele jaren blijven slepen.

