Onderzoeksinstituut uit Lelystad verricht veel meer tests op botulisme

De aanhoudende hitte vergroot de kans op botulisme. Met name waterschappen en gemeenten sturen in hun sloten, vijvers en plassen aangetroffen dode dieren in. Het gaat dan vooral om eenden. Omdat het om relatief kleine aantallen gaat kan het instituut, onderdeel van Wageningen University & Research, het werk prima naast de andere diagnostiek doen; extra mensen aan het werk zetten hoeft niet, stelt woordvoerder Vincent Koperdraat. De uitslag komt doorgaans binnen vier tot zeven dagen bij de opdrachtgever.

Ziekenhuisopname

Het type botulisme dat watervogels en vissen doodt wordt veroorzaakt door het gif van de bacterie Clostridium botulinum, die komt voor in veel wateren en bodems. De bacterie gedijt vooral in warm water. Mensen kunnen botulisme krijgen door contact met dode vissen en watervogels. Om die reden wordt zwemmen in water waar dode dieren in drijven afgeraden. De kans dat mensen zo botulisme krijgen is niet groot, gebeurt het toch is ziekenhuisopname vaak nodig.