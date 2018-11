Ongeloof en verdriet bij actievoerders Oostvaardersplassen: ‘Een zwarte dag’

Het besluit van de rechter om afschieten van herten in de Oostvaardersplassen toe te staan is hard aangekomen bij actievoerders die de plannen aanvochten. Zowel bij de rechtbank als op social media wordt vol ongeloof gereageerd op de uitspraak van vanochtend.

Tientallen actiegroepen, die de herten in de Oostvaardersplassen willen bijvoeren en verzorgen, hebben zich sinds kort verenigd in de groep Code Rood. Zegsvrouw Anita Reerink noemt het vonnis van de rechter ‘verschrikkelijk’. ,,De moordloop gaat door. Waarom een loop? Omdat er een onstabiele populatie blijft. Je zult elk jaar opnieuw moeten schieten.’’

Quote Je zult elk jaar opnieuw moeten schieten. Anita Reerink, Code Rood Volgens Reerink maken de rechter en Gedeputeerde Staten van Flevoland gebruik van slechts een beperkt aantal rapporten om het afschot te rechtvaardigen. ,,Terwijl er zat tegenin te brengen is. Minister Schouten heeft zelf gezegd dat dit soort maatregelen stevig onderbouwd moeten worden. Maar daar wordt nu met deze uitspraak eigenlijk overheen gestapt.’’



De actievoerders willen dat er anticonceptie gaat plaatsvinden. Van de stichtingen die bij de rechter bezwaar maakten tegen afschot, is lang niet elke organisatie voor datzelfde middel. ,,De meesten willen geen anticonceptie. De belangen lopen erg uiteen. Dus misschien moeten we onze eigen strijd gaan voeren.’’

Commotie

Harm Niesen van de Faunabescherming, één van de partijen die bezwaar had gemaakt tegen het afschot, is heel teleurgesteld. ,,Eigenlijk is het vonnis heel vreemd. Je zegt feitelijk: schiet de dieren maar dood, want anders sterven ze in de winter.’’ Niesen vermoedt dat alle commotie rondom het natuurgebied afgelopen winter een rol spelen in het vonnis. ,,Al is dat niet zo hardop gezegd. Die indruk krijg je wel.’’

De Faunabescherming pleitte eerder al voor het uitbreiden van het natuurgebied, liefst tot in Duitsland aan toe. Nu dat niet kan, wil de organisatie liever dat de paarden en koeien uit de Oostvaardersplassen worden verwijderd. ,,En niet de herten. Vee hoort eigenlijk niet in zo’n gebied’’, zegt Niesen. ,,Helaas heeft de rechter niets over dit alternatieve plan gezegd.’’

Belangen

Volgens Niesen is de situatie veranderd, toen de provincie de zeggenschap over het gebied kreeg. ,,Voorheen was dat het Rijk. Nu merk je dat er andere belangen gaan spelen. Zo zijn er politici die er een recreatiegebied van willen maken. Dat heeft heel de discussie veranderd.’’