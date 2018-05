Ongestoord wandelen, zwemmen en kamperen op Marker Wadden

Althans, het grootste van de vijf eilanden. Op de rest van de archipel krijgt de natuur vrij spel. Vanaf zaterdag 8 september is het zover, dan mogen recreanten de natuurhaven van de Marker Wadden binnenvaren. Vanaf die plek kunnen ze over het uitgestrekte eiland uitwaaien. Met vele kilometers aan wandelpaden belooft het een paradijsje voor de rustzoeker te worden. En wie ongestoord een duik wil nemen in het Markermeer, is op de juiste plek. Met zevenhonderd meter aan strand is er volop ruimte.

Geen toezicht

Nee, toezicht op het strand komt er niet, zegt projectdirecteur Roel Posthoorn van Natuurmonumenten. ,,Net als in andere natuurgebieden.'' Ook het aantal voorzieningen is beperkt. De Marker Wadden zijn niet bedoeld voor massatoerisme. In september liggen er paden en staat er een uitkijktoren van twaalf meter hoog. In de wintermaanden wordt een kleine nederzetting geplaatst die bestaat uit onder meer een bezoekerscentrum met een horecagelegenheid. Is er wifi beschikbaar? ,,Daar praten we nog over'', zegt Posthoorn. ,,Er is behoefte aan, dat weten we.''

Trekkersveldje