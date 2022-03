Ongewenste seksadvertentie bezorgt vrouw (56) schrik van haar leven: ‘Ik ben voor alles in’

Kopzorgen bij bioboeren: enorme kapitaal­ver­nie­ti­ging dreigt door oorlog in Oekraïne

Een biologisch eitje is al duurder geworden. Maar kunnen we deze lekkernij überhaupt tikken met Pasen? Door de oorlog in Oekraïne kampen bioboeren met nijpende tekorten aan grondstoffen voor veevoer. Als dat niet 100 procent biologisch is, dreigt een enorme kapitaalvernietiging.

26 maart