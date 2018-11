Onrust tussen medici IJsselmeerziekenhuizen en St Jansdal door ‘communicatiestoornis’

Er is onrust ontstaan bij medisch specialisten van het failliete MC Zuiderzee-ziekenhuis in Lelystad. Volgens Omroep Flevoland voelen zij zich bedrogen door collega's van overnamepartner St Jansdal in Harderwijk. Volgens de curator is er sprake van een communicatiestoornis.

Volgens het bericht zouden medisch specialisten in Harderwijk hebben beweerd dat St Jansdal hooguit tussen 20% en 30% van hun collega's uit Lelystad overneemt in loondienst. Volgens de specialisten in Lelystad had curator Alice van der Schee gegarandeerd dat dat percentage ligt tussen 70% en 80%. Om de onrust niet verder te vergroten, verwijzen direct betrokkenen naar woordvoerders.

Hard

Geoffrey Rook (woordvoerder MC Zuiderzee en curator): ,,Ik kan mij goed voorstellen dat het bij specialisten hard is aangekomen dat niet 70% tot 80% van hen de overstap kan maken naar Harderwijk. Hoeveel het wel wordt, weet ik niet, het percentage van 20% tot 30% is speculatief‘’.

Probleem volgens Rook: ,,Afgesproken is dat Sint Jansdal vierhonderd voltijdbanen zal overnemen. Een exacte verdeling daarvan is er niet, we weten dus nog niet hoeveel verpleegkundigen of hoeveel specialisten daartussen zitten. Het genoemde percentage berust op een communicatiestoornis. Er is gezegd dat Sint Jansdal tussen 70% en 80% van de zórg in Lelystad zal overnemen. Dat houdt niet automatisch in dat zij eenzelfde percentage aan medisch specialisten overneemt’’.

Vanwege de complexe situatie rond dat deel van de overname, verwijst Rook verder naar zijn collega in Harderwijk.

Betreurenswaardig

Daar zegt Anneke Plette (hoofd communicatie St Jansdal): ,,St Jansdal heeft een uitgebreide, schriftelijke verklaring opgesteld waaraan wij momenteel niets hebben toe te voegen‘’. In die verklaring stelt het Ziekenhuis dat het van meet af aan heeft aangegeven dat 80% van de ziekenhuisbezoeken kan blijven plaatsvinden op de locatie Lelystad. ‘Er is door ons dus niet toegezegd dat we 80% van de medewerkers zullen overnemen’.